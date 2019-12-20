Окупанти перетнули усі моральні кордони – Українця не пустили у Крим на похорон батька

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Стало відомо, що ФСБ-шники Криму не пустили на півострів громадянина України і навіть більше – вони заборонили йому в’їзд на 34 роки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 грудня, стало відомо, що працівники ФСБ, які захищають інтереси Кремля у Криму, не пустили на півострів українця. Чоловік прибув на похорон батька. В результаті окупанти заборонили йому з’являтися в анексованому Криму впродовж 34 років.
Відповідну інформацію надала громадська організація «Кримська правозахисна група».
«Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в'їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в'їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим», - зазначили правозахисники.
Вони також наголосили, що такі дії порушують ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод – «Свобода пересування», а також і Статтю 8 самої Конвенції – «Право на повагу до приватного і сімейного життя».
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