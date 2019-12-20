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Перевірка на плагіат – Студентів України можуть сильно покарати

Аня Мартинюк 20 грудня 2019, 07:04
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Перевірка на плагіат – Студентів України можуть сильно покарати

Стало відомо, як зміниться життя абітурієнтів та студентів після прийняття закону про врегулювання вищої освіти в Україні.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 19 грудня, ВРУ проголосувала за законопроект, мета якого – врегулювання вищої освіти. Зокрема, тепер студенти матимуть більше практики, а ректорів оцінюватимуть за їх роботу. Окрім того, навчальні заклади під час вступної кампанії можуть запровадити мотиваційні листи, які даватимуть додаткові бали абітурієнту. Однак, відсоток таких балів буде мізерний задля уникнення зловживань.

Ще однин важливий момент. Якщо під час навчання студента викриють у плагіаті чи фальсифікації, рішення про ступінь вищої освіти зможуть скасувати.

Тепер закон має підписати президент України Володимир Зеленський.

 

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