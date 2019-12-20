Без кастрації та з реєстром – В Україні вирішили створити базу з педофілами

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Парламент дав добро на ведення реєстру педофілів. Стало відомо, хто матиме доступ до такого реєстру.
Новину передає «Преса України».
325 депутатів України віддали голос «за» введення реєстру педофілів. Доступ до нього матимуть правоохоронці та співробітники навчальних закладів.
На сайті парламенту уточнюється, що інформація про людей, які вчинили чи намагались вчинити злочин проти статевої свободи, буде доступною для керівників дошкільних, середніх, позашкільних установ, закладів охорони здоров’я та інших закладів, які здійснюють нагляд за малолітніми особами.
Варто зазначити, що особи, внесені до реєстру, повинні будуть повідомляти про зміну місця проживання або роботи. А саме правоохоронцям. До слова, окрім реєстру нардепи вирішили посилити покарання за зґвалтування неповнолітніх, на 10-15 років.
Раніше у документі пропонувалась добровільна хімічна кастрація. Відповідні пункти прибрали з тексту законопроекту. Як відомо, 11 липня ВРУ підтримала введення реєстру педофілів та їх примусову хімічну кастрацію.
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