Танки наші? - Путіна запитали про війну в Україні

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 14:16

Володимир Путін поспілкувався з журналістами. Так, йому довелось відповідати на незручні запитання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, у Москві відбулась прес-конференція з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній відповів на запитання, звідки на Донбасі танки.

«Що відносно виведення іноземних військ. Там (на Донбасі - ред.) їх немає. Там є місцева міліція, вона складається з місцевих жителів. Мені задають питання, звідки там танки та інша техніка. У різних частинах світу, де збройні конфлікти, є техніка. Звідки держави беруть таку техніку? Від держав, які їм симпатизують. Але це вже їх (сепаратистів - ред.) техніка», - заявив кремлівський лідер.

Путін додав, що у питанні з Україною важливо вирішити конфлікт в діалозі з людьми.