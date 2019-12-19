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Як тобі таке, Маск – Азарова здивувала винахідливість українських селян

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 13:40
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Як тобі таке, Маск – Азарова здивувала винахідливість українських селян

Микола Азаров вирішив покритикувати владу. Так, він знайшов хороший привід – новина про фургон з фанери, у якому возять дітей.

Новину передає «Преса України».

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров відреагував на новину про те, що у  селі Вербень Рівненської області дошкільнят возять у дитячий садок на саморобному фургоні. Так, він виконаний з дерева і фанери. Фургончик максимально екологічний, його тягне живий кінь.

За попередніми даними, у селі просто немає іншого транспортного засобу. Інтернет-спільноту обурила новина. Свою думку також висловив й Азаров.

«Країна абсурду. Коротко про сучасних реформах. Замість гіперлупа», - написав він у соцмережі.

Тим часом інтернет-спільнота відзначила, що варто похвалити людину, яка ініціювала хоча б такий транспорт.

«Добре що і так знайшлася людина, яка змогла зробити віз з дахом над головою і возить діток», - зазначили небайдужі українці. 

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