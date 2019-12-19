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Попри протести на Банкові, рейтинг Зеленського продовжив ріст

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 13:16
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Попри протести на Банкові, рейтинг Зеленського продовжив ріст

Український лідер Володимир Зеленський почав повертати до себе прихильність українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо,  що рейтинг президента України Володимира Зеленського почав рости. Про це свідчать результати опитування «Рейтинг». Так, за останні чотирнадцять днів рівень задоволеності роботою Зеленського зріс з 53% до 62%.

Також зменшився відсоток незадоволених, з 33% до 25%.

Варто зазначити, що ще 40% респондентів вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Опитування проходило з 13 до 17 грудня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх українців.

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