The Economist назвав країну року – Не Україна

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 12:55

Стало відомо, яка країна у 2019 році удостоїлась звання країни року.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання The Economist назвало країну року. Так, у 2019 році таке звання дісталось Узбекистану. Узбекистан завдяки реформ обскакав Нову Зеландію, Північну Македонію та Судан, які теж претендували на відповідне звання.

Редакція журналу відзначила, що у поточному році стан справ в Узбекистані став значно менш деспотичним.

«У 2018 році президент Шавкат Мірзіёев став ініціатором реформ, а в 2019 році вони прискорились. Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянської диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю», - також відзначило видання.

Нагадаємо, Шавкат Мірзіёев прийшов до влади у 2016 році після смерті Іслама Карімова, який змушував абсолютно усіх, в тому числі й дітей, працювати на плантаціях. В результаті в країні побільшало дисидентів.