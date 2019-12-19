The Economist назвав країну року – Не Україна

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Стало відомо, яка країна у 2019 році удостоїлась звання країни року.
Новину передає «Преса України».
Впливове видання The Economist назвало країну року. Так, у 2019 році таке звання дісталось Узбекистану. Узбекистан завдяки реформ обскакав Нову Зеландію, Північну Македонію та Судан, які теж претендували на відповідне звання.
Редакція журналу відзначила, що у поточному році стан справ в Узбекистані став значно менш деспотичним.
«У 2018 році президент Шавкат Мірзіёев став ініціатором реформ, а в 2019 році вони прискорились. Три роки тому Узбекистан був старомодною пострадянської диктатурою, закритим суспільством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю», - також відзначило видання.
Нагадаємо, Шавкат Мірзіёев прийшов до влади у 2016 році після смерті Іслама Карімова, який змушував абсолютно усіх, в тому числі й дітей, працювати на плантаціях. В результаті в країні побільшало дисидентів.
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