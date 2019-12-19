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Начитався - Другокласник з Луцька потрапив до Книги рекордів України

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 12:34
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Начитався - Другокласник з Луцька потрапив до Книги рекордів України

Семирічний українець потрапив до Книги рекордів України завдяки популяризації книг.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що учень другого класу з Луцька Володимир Каліш потрапив до Книги рекордів України. Він став наймолодшим модератором зустрічей з дитячими письменниками та літературним волонтером, який популяризовує прочитані книги.

7-річний школяр має YouTube канал, де опублікував майже двісті оглядів книг. На його канал підписані 200 людей.

Варто зазначити, що ролики школяру допомагає робити мама.

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