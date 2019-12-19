У «ЛНР» знайшли шпигуна НАТО - Дали 10,5 років в’язниці

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 12:17

У «ЛНР» провели судилище над громадянином Латвії. Так, його звинуватили у шпигунстві.

Новину передає «Преса України».

За даними російських контрольованих медіа, так званий «Верховний суд ЛНР» засудив латвійця. А саме на 10,5 років перебування за гратами за шпигунство. Як зазначається, чоловік був завербований спецслужбою однієї з країн НАТО.

«Співробітниками Міністерства державної безпеки в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів виявлено агент іноземної розвідки, громадянин Латвії Веселовс Валентіс (Веселов Валентин Борисович)», - відзначили ЗМІ.

Також відомо, що агент мав псевдонім «Ельф» і працював у «ЛНР» з 2014 року. Як зазначається, він збирав інформацію про ситуацію у «республіці», яку латвійська розвідка збиралась використати на шкоду безпеки «ЛНР».