У «ЛНР» знайшли шпигуна НАТО - Дали 10,5 років в’язниці

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У «ЛНР» провели судилище над громадянином Латвії. Так, його звинуватили у шпигунстві.
Новину передає «Преса України».
За даними російських контрольованих медіа, так званий «Верховний суд ЛНР» засудив латвійця. А саме на 10,5 років перебування за гратами за шпигунство. Як зазначається, чоловік був завербований спецслужбою однієї з країн НАТО.
«Співробітниками Міністерства державної безпеки в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів виявлено агент іноземної розвідки, громадянин Латвії Веселовс Валентіс (Веселов Валентин Борисович)», - відзначили ЗМІ.
Також відомо, що агент мав псевдонім «Ельф» і працював у «ЛНР» з 2014 року. Як зазначається, він збирав інформацію про ситуацію у «республіці», яку латвійська розвідка збиралась використати на шкоду безпеки «ЛНР».
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