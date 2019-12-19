Хотіли тримати всіх за яйця – Депутат роз’яснив законопроект про недоторканність

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 11:38

Максим Бужанський розповів, чому депутати скасували недоторканність так, щоб її де-факто залишити.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський відреагував на бурхливу реакцію з приводу закону про депутатську недоторканність, який не знімає її, а навпаки, посилює.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що «поросята» хотіли дозволити заводити справи на нардепів всім своїм підконтрольним структурам.

«НАБУ, з корупціонерами на чолі і іншим, де вони засіли в громадських радах і конкурсних комісіях. І тримати всіх за яйця і на гачках. І дуже засмутилися, коли їм цього не дозволили», - написав він у соцмережі.

Підсумовуючи нардеп додав, що сама недоторканність не цікавила «соросят» взагалі.

«Вони за вплив боряться, а не за рівноправність», - завершив він.

Нагадаємо, згідно законопроекту, за який проголосували депутати, генпрокурор отримує монополію на відкриття кримінальних проваджень щодо народних обранців України.