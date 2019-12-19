Бореться з алкоголізмом – Вперше в історії американцю вживили у мозок електроди

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 10:57

67-річний Френк Пламмер став першим алкозалежним, якого вилікувала операція на мозку.

Новину передає «Преса України».

У Північній Америці вперше провели успішну операцію на головному мозку людини, мета якої – лікування від алкоголізму. Так, пацієнтом виявився 67-річний лікар Френк Пламмер.

Як зазначають іноземні ЗМІ, канадські дослідники та лікарі Центру наук про здоров’я Саннібрук використали електроди в області мозку для лікування алкоголізму. Електроди вставляються у мозок і підключаються до пристрою, подібного до кардіостимулятора.

Пристрій, який коштує від 15 000 до 20 000 доларів, посилає електричні імпульси в необхідну область мозку, яка відповідає за залежність.

«Експериментальна хірургія на мозку ще випробовується - але це перспективно», - зазначили дослідники.

Відомо, що операція пройшла у 2018 році. Наразі лікарі та дослідники з впевненістю можуть сказати, що вона була успішною.

«Пацієнт більше не одержимий алкоголем», - зазначили вони.

«Я випивав пляшку віскі за ніч. Поки у мене не почались проблеми з печінкою, я не думав про лікування. Тепер мене не тягне до алкоголю», - розповів пацієнт.