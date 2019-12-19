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Олександр Дубінський, який представляє «Слугу народу», заявив, що Арсен Аваков може піти на підвищення.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський розповів, що він побився об заклад з колегою Андрієм Мотовиловцем. Так, останній вважає, що міністр МВС Арсен Аваков не стане прем'єр-міністром України. Дубінський, навпаки, пророкує, що стане.
Про це нардеп написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
«Сперечалися на гроші. Термін - кінець травня 2020 року. Я ставив - що стане. Андрій - що не стане», - написав він.
10:57: Бореться з алкоголізмом – Вперше в історії американцю вживили у мозок електроди
10:18: Аваков прем’єр-міністр: Нардеп «Слуги народу» передбачає перестановки
09:05: Нічна драма: Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент
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