Путінська війна – На Донбасі загинув цивільний

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 09:43

На жаль, війна на сході України продовжується. Представники ООС повідомили про загибель цивільного.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 18 грудня, російські бійці, які тимчасово орудують на Донбасі, 8 разів відкрили вогонь в бік українських захисників. Ворог задіяв гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Зокрема уточнюється, що біля Мар’їнки були задіяні підствольні гранатомети, озброєння БМП-1, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. На жаль, загинув цивільний мешканець.

Крім того, один захисник України отримав поранення.

«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Без втрат», - йдеться у повідомленні.