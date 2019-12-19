Путінська війна – На Донбасі загинув цивільний

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На жаль, війна на сході України продовжується. Представники ООС повідомили про загибель цивільного.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 18 грудня, російські бійці, які тимчасово орудують на Донбасі, 8 разів відкрили вогонь в бік українських захисників. Ворог задіяв гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Про це повідомили у прес-службі ООС.
Зокрема уточнюється, що біля Мар’їнки були задіяні підствольні гранатомети, озброєння БМП-1, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. На жаль, загинув цивільний мешканець.
Крім того, один захисник України отримав поранення.
«З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Без втрат», - йдеться у повідомленні.
09:05: Нічна драма: Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент
08:21: На шматки поріжу – Ківа поскандалив зі «Слугами народу» (ВІДЕО)
07:39: Об’єдналась з Королевською – У Мережі розкритикували Тимошенко
06:34: Луценко відгуляв день народження не з ким попало – Кримінальні друзі теж були
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13:45: Лише з закордонним паспортом - Поїздки в Росію українцям ускладнили
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