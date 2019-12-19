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Нічна драма: Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 09:05
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Нічна драма: Трамп став третім президентом в історії США, якому оголосили імпічмент

Дональду Трампу оголосили імпічмент. Стало відомо, що тепер чекає лідера США.

Новину передає «Преса України».

Більшість у Палаті представників США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа. Так, голосування відбувалось в рамках процедури імпічменту. Дональд Трамп став третім президентом в історії США, який зазнав імпічменту.

Президента звинувачують у зловживанні владою з залученням іноземного союзника. Друга стаття перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер перейдуть до Сенату для голосування.

Якщо Трамп буде виправданий палатою під керівництвом республіканців, йому доведеться іти на перевибори уже з хвостом історії з імпічментом.

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