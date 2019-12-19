На шматки поріжу – Ківа поскандалив зі «Слугами народу» (ВІДЕО)

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Народні обранці продовжують влаштовувати шоу під час роботи. Так, Ілля Ківа, Андрій Мотовіловець та Юлія Тимошенко підігріли атмосферу на засіданні аграрного комітету.
Новину передає «Преса України».
Вчора ввечері, 18 грудня, під час засідання аграрного комітету відбулася бійка. Так, випробувати свої сили вирішили нардепи «Слуги народу» та ОПЗЖ. Зокрема, конфлікт виник між Андрієм Мотовіловцем та Іллею Ківою. Останній вирішив поштовхати представника президентської фракції.
«Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!, Рот закрий, жінка!, Зрадники і Іуди!, Не чіпай мене руками с*ка», - вигукував Ківа.
В результаті до сутички долучився Нестор Шуфрич, який дещо утихомирив депутатів. Тим часом лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко розкидала папери законопроекту про землю, який знаходився на столі глави комітету.
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