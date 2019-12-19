Об’єдналась з Королевською – У Мережі розкритикували Тимошенко

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 07:39

Інетрнет-спільнота почала активно обговорювати фото Тимошенко з політсилою, яка захищає в Україні інтереси Кремля.

Новину передає «Преса України».

Український фотограф Ян Доброносов оприлюднив нову світлину, на якій зображено лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко у компанії представників проросійської політсил ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Знімок був зроблений у момент, коли Тимошенко з «колегами» намагались блокувати засідання аграрного комітету. На фото видно як Тимошенко стоїть поруч з Наталією Королевською.

В результаті інтернет-спільнота почала коментувати фото.

«Собаки лають, а караван іде», - з’явилось у коментарях.

«Тимошенко і Королевська: Воз’єднання», - прокоментувала інтернет-спільнота.