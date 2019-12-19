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Інетрнет-спільнота почала активно обговорювати фото Тимошенко з політсилою, яка захищає в Україні інтереси Кремля.
Новину передає «Преса України».
Український фотограф Ян Доброносов оприлюднив нову світлину, на якій зображено лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко у компанії представників проросійської політсил ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Знімок був зроблений у момент, коли Тимошенко з «колегами» намагались блокувати засідання аграрного комітету. На фото видно як Тимошенко стоїть поруч з Наталією Королевською.
В результаті інтернет-спільнота почала коментувати фото.
«Собаки лають, а караван іде», - з’явилось у коментарях.
«Тимошенко і Королевська: Воз’єднання», - прокоментувала інтернет-спільнота.
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07:39: Об’єдналась з Королевською – У Мережі розкритикували Тимошенко
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14:22: Брехлива зелена Рада зацементувала зняття депутатської недоторканості – Ляшко
13:45: Лише з закордонним паспортом - Поїздки в Росію українцям ускладнили
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