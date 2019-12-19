Fresh Face – Зеленський з’явився на сторінках Time

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 07:05

Американське видання Time згадало про президента України Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що американське видання Time згадало про українського лідера Володимира Зеленського. Зокрема, у статті йдеться про досягнення Зеленського на надзвичайно агресивну політику лідера Кремля Володимира Путіна.

«Перемога Зеленського на виборах була така приголомшлива, що її без проблем могли б показати в Голлівуді», - також йдеться на сторінках видання.

Варто зазначити, що матеріал про президента України з’явився на сторінці поруч з королівським подружжям Меган Маркл та принца Гаррі.