Fresh Face – Зеленський з’явився на сторінках Time

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Американське видання Time згадало про президента України Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що американське видання Time згадало про українського лідера Володимира Зеленського. Зокрема, у статті йдеться про досягнення Зеленського на надзвичайно агресивну політику лідера Кремля Володимира Путіна.
«Перемога Зеленського на виборах була така приголомшлива, що її без проблем могли б показати в Голлівуді», - також йдеться на сторінках видання.
Варто зазначити, що матеріал про президента України з’явився на сторінці поруч з королівським подружжям Меган Маркл та принца Гаррі.
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