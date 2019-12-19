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Fresh Face – Зеленський з’явився на сторінках Time

Аня Мартинюк 19 грудня 2019, 07:05
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Fresh Face – Зеленський з’явився на сторінках Time

Американське видання Time згадало про президента України Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що американське видання Time згадало про українського лідера Володимира Зеленського. Зокрема, у статті йдеться про досягнення Зеленського на надзвичайно агресивну політику лідера Кремля Володимира Путіна.

«Перемога Зеленського на виборах була така приголомшлива, що її без проблем могли б показати в Голлівуді», - також йдеться на сторінках видання.

Варто зазначити, що матеріал про президента України з’явився на сторінці поруч з королівським подружжям Меган Маркл та принца Гаррі.

 

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