Луценко відгуляв день народження не з ким попало – Кримінальні друзі теж були

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Журналісти дізнались, з ким Юрій Луценко відгуляв своє 55-річчя.
Новину передає «Преса України».
За даними журналістів “Схем”, колишній генпрокурор України Юрій Луценко відгуляв день народження в італійському ресторані Vino e Cucina, що у центрі Києва. Заклад повністю закрили з нагоди дійства.
До слова, ресторан належить Михайлу Бейліну, бізнесмену, ексраднику глави АП Бориса Ложкіна. Як відомо, Бейлін підозрюваний у корупційній схемі на “Укрзалізниці”. Схема нанесла збитків державі на суму 20 мільйонів гривень.
Серед гостей свята були експрокурор Києва Роман Говда, екскерівник Генінспекції Генпрокуратури Володимир Уваров, колишній начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В‘ячеслав Свірець, ексначальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Моргун. Сергій Тимченко, колишній начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ, також був. Валерій Романов - начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області, теж був запрошений.
Порошенко, Кличко, Суркіс з братом, Гринів, Гелетей – це команда також прибула на святкування.
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