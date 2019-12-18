Брехлива зелена Рада зацементувала зняття депутатської недоторканості – Ляшко

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 14:22

Олег Ляшко заявив, що депутати ВРУ вважають українців за дурнів, які повірять в так зване скасування депутатської недоторканності.

Новину передає «Преса України».

Політик Олег Ляшко розкритикував законопроект №2237, за який сьогодні, 18 грудня, проголосували депутати. Мова йде про скасування депутатської свою недоторканності так, щоб її де-факто залишити.

«Брехлива зелена Рада проголосувала за фіктивне зняття депутатської недоторканості, а насправді фактично зацементувала її. Тримають українців за дурнів, сміються над людьми і думають, що це їм минеться», - написав він у соцмережі.

У Центрі протидії корупції зазначили, що нардепи внесли поправки, зберегли та навіть посилили недоторканність.

«З такими новаціями буде важко не просто притягнути до відповідальності нардепа, а й просто розпочати розслідування», - прокоментувала в свою чергу член правління центру Олена Щербан.

Так, тепер генпрокурор отримує монополію на відкриття кримінальних проваджень щодо народних обранців України.