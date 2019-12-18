Брехлива зелена Рада зацементувала зняття депутатської недоторканості – Ляшко

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Олег Ляшко заявив, що депутати ВРУ вважають українців за дурнів, які повірять в так зване скасування депутатської недоторканності.
Новину передає «Преса України».
Політик Олег Ляшко розкритикував законопроект №2237, за який сьогодні, 18 грудня, проголосували депутати. Мова йде про скасування депутатської свою недоторканності так, щоб її де-факто залишити.
«Брехлива зелена Рада проголосувала за фіктивне зняття депутатської недоторканості, а насправді фактично зацементувала її. Тримають українців за дурнів, сміються над людьми і думають, що це їм минеться», - написав він у соцмережі.
У Центрі протидії корупції зазначили, що нардепи внесли поправки, зберегли та навіть посилили недоторканність.
«З такими новаціями буде важко не просто притягнути до відповідальності нардепа, а й просто розпочати розслідування», - прокоментувала в свою чергу член правління центру Олена Щербан.
Так, тепер генпрокурор отримує монополію на відкриття кримінальних проваджень щодо народних обранців України.
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