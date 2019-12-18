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Лише з закордонним паспортом - Поїздки в Росію українцям ускладнили

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 13:45
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Лише з закордонним паспортом - Поїздки в Росію українцям ускладнили

Олексій Гончарук попередив українців, що з наступного року для потрапляння у Росію їм доведеться мати при собі закордонний паспорт. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що з березня 2020 року українці не зможуть потрапити в Україну за внутрішнім паспортом. Так, їм необхідно буде пред’являти закордонний паспорт. 

«Зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами», - написав він на сторінці в Телеграм.

При цьому Гончарук додав, що українці, які подорожують з Росії в Україну показуватимуть прикордонниками внутрішній паспорт та свідоцтво про народження.

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