Лише з закордонним паспортом - Поїздки в Росію українцям ускладнили

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Олексій Гончарук попередив українців, що з наступного року для потрапляння у Росію їм доведеться мати при собі закордонний паспорт.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що з березня 2020 року українці не зможуть потрапити в Україну за внутрішнім паспортом. Так, їм необхідно буде пред’являти закордонний паспорт.
«Зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами», - написав він на сторінці в Телеграм.
При цьому Гончарук додав, що українці, які подорожують з Росії в Україну показуватимуть прикордонниками внутрішній паспорт та свідоцтво про народження.
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