Корчинський – вбивця Шеремета? Нові дані розслідування Шарія (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 13:19

Анатолій Шарій представив цікаву інформацію у справі про розслідування вбивства Павла Шеремета.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, відомий журналіст та блогер Анатолій Шарій представив чергове відео, присвячене темі вбивства журналіста Павла Шеремета. Так, він зауважив, що туман у цій справі почав розсіюватись. Зокрема Шарій нагадав, що раніше була озвучена інформація про те, що вибухівку активували з будинку, що на вулиці Івана Франка, 17. Згодом інформацію засекретили.

«Засекретили бо, я впевнений, МВС знає, хто грає проти них. А я впевнений, що проти них грає СБУ. Передаю привіт! Бо там є багато хороших людей, які мене дивляться і … допомагають», - зазначив журналіст.

За його словами, з уваги слідчих випав будинок 16/2, у якому знаходиться бібліотека.

«А може і не випав, а може вони й знають. Я впевнений, що знають. Бо від будинку 16/2 до місця, де на їхню думку хтось сховався (будинок 17 – ред.), всього 36 метрів. З будинку 16/2 добре видно дорогу, якої їхав Шеремет», - зазначив він.

Шарій розповів, що бібліотека стоїть на обліку СБУ як конспіраційне приміщення і воно використовується СБУ з часів розслідування справи Георгія Гонгадзе.

«При цьому досить зручно використати приміщення бібліотеки, коли було стеження за офісом Медведчука. Тобто вони вбивали двох зайців ….Та ось, коли я кажу про двох зайців, вони слідкували з цієї бібліотеки, обмінювались інформацією, слідкували за квартирою Олени Притули (цивільна дружина Шеремета – ред.), з якої вийшов Шеремет у свою останню дорогу», - зауважив Шарій.

Також за його даними, у будинку знаходилась штаб-квартира Дмитра Корчинського. Як повідомлялось раніше, політичний діяч на відео пригрожував, що Шеремету підкладуть вибухівку.