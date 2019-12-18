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Українці можуть розраховувати на тепле завершення тижня. Також обійдеться без опадів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 грудня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, яку погоду очікувати 19 грудня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що в країні буде досить тепло.
«У південній частині та в західних областях протягом дня +8+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря, +5+9 градусів», - зазначила Діденко.
За її прогнозом, опадів в передостанній робочий день тижня в Україні не очікується. Тим не менше буде вітряно.
«Вітер очікується південно-східним, помірним, а на Сході - північно-східним, поривчастим, до сильного, обережно!» - наголосила вона.
У столиці України стовпчики термометрів покажуть +6, +7 градусів. Уже у п’ятницю, 20-го грудня, можна очікувати на похолодання на 2-4 градуси. На вихідних знову потепліє.
13:45: Лише з закордонним паспортом - Поїздки в Росію українцям ускладнили
13:19: Корчинський – вбивця Шеремета? Нові дані розслідування Шарія (ВІДЕО)
12:42: Зима затрималась – Синоптик спрогнозувала +13 в Україні
12:10: Батько Зеленського дав оцінку сину – Йому президентство до одного місця
11:32: Трамп без штанів і рояль - Президента США змусили грати для Зеленського (ВІДЕО)
10:54: Все дуже просто - Міністр розповів, чому долар не радує зниженням цін на товари
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