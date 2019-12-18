Батько Зеленського дав оцінку сину – Йому президентство до одного місця

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 12:10

Батько президента України дав відверте інтерв’ю, у якому закликав не чіплятися до сина.

Новину передає «Преса України».

Батько президента України Володмира Зеленського, Олександр Семенович, дав інтерв’ю для видання «Країна». Так, він закликав утриматись від критики його сина, адже він досить мало часу перебуває при владі.

Олександр Семенович додав, що президентство - «фігня» і його син у будь-який момент може все кинути.

«Він хоче. Так йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає! Він в будь-який момент кине цю фігою», - заявив він.

За словами Олександра Семеновича, його син міг виїхати у будь-яку іншу країну, але залишився, щоб зробити Україну кращою.

«Він же забезпечена людина. Він може виїхати в будь-яку іншу країну, але він залишився, щоб не красти», - заявив він.

Підсумовуючи він додав, що не варто чіплятися до Володимира Зеленського, а саме до його обіцянок.

«У нього є бажання, але не завжди виходить. Ще час не минувся ... Як йому взяти ці гроші, з чого? ... Він, може, висловив своє бажання ... Перестаньте це - він обіцяв ... Як діти ... Так, Вова винен. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися?» - завершив він.