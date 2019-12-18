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Трамп без штанів і рояль - Президента США змусили грати для Зеленського (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 11:32
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Трамп без штанів і рояль - Президента США змусили грати для Зеленського (ВІДЕО)

Студія «Квартал-95» вирішила оригінально використати персону Трампа у своєму комедійному шоу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що коміки студії «Квартал-95» вирішили використати персонаж Дональда Трампа для свого шоу. Так, вони показали американського лідера, який грає на піаніно без штанів. Як відомо, раніше шоумен, а нині президент України Володимир Зеленський брав участь в аналогічному сюжеті студії.

Відео з шоу оприлюднили його глядачі у соцмережі.

Так, у номері актор, який грає Трампа, телефонує Володимиру Зеленському по Skype та вітає з Новим роком. Крім того, герой Трамп заявляє, що після їх останньої зустрічі справи у нього йдуть не дуже. Він також просить українського президента позичити йому поліграф для майбутнього допиту в конгресі в справі про імпічмент.

 

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