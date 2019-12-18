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Все дуже просто - Міністр розповів, чому долар не радує зниженням цін на товари

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 10:54
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Все дуже просто - Міністр розповів, чому долар не радує зниженням цін на товари

Тимофій Милованов вирішив пояснити українцям, чому нацвалюта зміцнюється, а продавці не спішать змінювати ціни на товари на їхню користь. 

Новину передає «Преса України».

Міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, чому при зміцненні нацвалюти товари та послуги в Україні не дешевшають. Також враховуючи той факт, що зросла середня номінальна зарплата.

У соцмережі міністр зазначив наступне: «За рік курс гривні посилився на 12% (листопад 2019 до листопада 2018). За той же час середня номінальна зарплата зросла на 16%. Перший фактор тисне на зменшення цін імпортних товарів (зменшення вартості пропозиції). Другий тисне на збільшення цін (посилення попиту)», - розповів він.

Так, в результаті збільшились ціни на товари зі значною імпортною складовою на 0,3%. Серед імпортних товарів найбільше зниження у ціні показали USB-флешки, мінус 17,6%, мобільні телефони – мінус 11,1%. Сигарети, банани та лимони показали найбільше зростання у ціні, плюс 21%, 18,5%, 18,2% відповідно.

 

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