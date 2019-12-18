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Дешево й доречно - Відома українська авіакомпанія влаштувала реальний розпродаж квитків

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 10:14
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Дешево й доречно - Відома українська авіакомпанія влаштувала реальний розпродаж квитків

Компанія МАУ влаштувала зимовий розпродаж авіаквитків на 25 напрямків. Стало відомо, куди та за скільки можна полетіти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що українська авіакомпанія МАУ вирішила влаштувати знижки на авіаквитки. А саме на 25 напрямків. На сайті авіаперевізника зазначено, що акція діятиме з 16 грудня до 27 грудня 2019 року. Дешеві подорожі можна буде здійснити з 15 січня до 29 лютого 2020 року. 

«Даруємо вам святкові знижки на кращі напрямки для зимових канікул. Замовляйте зараз, щоб після новорічних свят зігріватися думкою про майбутню казкову подорож», - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, українські мандрівники можуть скористатись послугами авіаперевізника у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі.

Для прикладу, з Києва у Вільнюс можна відправитись за 662 грн, з Києва до Варшави – за 686 грн, з Києва в Анкару - за 1159 грн.

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