Хитра лисиця - Підозрювана у вбивстві Шеремета почала тиснути на його матір

Аня Мартинюк 18 грудня 2019, 09:50

Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета продовжують наполягати на своїй невинності. Зокрема, Юлія Кузьменко, проти якої зібрано занадто багато фактів, вирішила написати матері вбитого листа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що волонтер та лікар Юлія Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, вирішила написати листа матері вбитого Людимили. Про це повідомив адвокат підозрюваної Владислав Добош. Він же й оприлюднив листа у соцмережі.

Так, у тексті йдеться, що Кузьменко не переконуватиме матір у своїй невинуватості, бо висновки про це повинні бути зроблені за підсумками експертиз.

«Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого – я хочу, щоб Ви це дізналися з об’єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю», - написала Кузьменко.

Остання також висловила співчуття Людмилі Шеремет. Нагадаємо, раніше блогер та журналіст Анатолій Шарій представив результати свого розслідування. Виявилось, що Кузьменко працювала у лікарні, де також працює дружина політичного діяча Дмитра Корчинського. Останній раніше записував відео, в якому погрожував, що Шеремету можуть підкласти вибухівку, що в результаті й відбулося.