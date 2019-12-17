ТОП-7 кращих смартфонів до 20 000 гривень

Під МВС зібрались небайдужі до долі потенційних вбивць Шеремета (ВІДЕО) 14:13
Ляшко згадав про землю – Радикал пригрозив винести владу на вилах 13:42
Росіян потіснили – Українці активно скуповують російську курортну нерухомість 13:09
Окупанти Криму в істериці – Сенцов підігрів прихильників Путіна заявою 12:37
Голос з минулого – Азаров оцінив міністра юстиції України 12:03
Залізна леді без чоловіка – Ірина Шейк перевтілилась у кібер-модель 11:27
В Одесі загинули люди – Чиновник вирішив розважити українців фейком 10:48
Не може змиритись з програшем - Нафтогаз виб'є у американського конкурента важливий дозвіл 10:15
Міністра-попелюшку пора забрати на*уй з Кабміну – депутат 09:34
З’явилось перше офіційне фото нового Samsung Galaxy S11+ 13:04
Експерти розповіли, чи варто українцям скуповувати долари 09:29
Зі знижкою: Депутатам придбали планшети на 14 мільйонів гривень 07:42
Матч в Іспанії зупинили через образи в бік українського футболіста 07:08
Українці придумали, у Дубії заплатили: Стартап BIOsens знову відзначили 06:31
Маючи на руках суму до 20 000 гривень, можна розраховувати на покупку топового смартфона. Головне — правильно підійти до вибору та врахувати всі поради з придбання якісного девайса. Сучасні флагмани від іменитих виробників оснащені за останнім словом технологій: тут і сканер відбитків пальців, і сканер райдужної оболонки ока, і інтелектуальний голосовий помічник. Ринок мобільної техніки рясніє мобільними телефонами від китайських компаній.
Перше, що слід зробити покупцеві, який розраховує обзавестися смартфоном не від Apple, — позбутися забобонів щодо якості китайської продукції. Сьогодні Китай постачає на ринок дійсно надійну й продуману техніку, здатну відслужити без серйозних проблем мінімум кілька років. Тому численні ТОПи та рейтинги сьогодні не обходяться без пристроїв від Huawei, Xiaomi, Meizu.
Мобільний пристрій повинен відповідати всім вашим вимогам і критеріям для вирішення певних завдань. По-перше, слід вибирати девайс серед моделей з 3 ГБ оперативної пам'яті. Це своєрідний мінімум, на який слід орієнтуватися. У поєднанні з продуктивним процесором ОЗП дозволить без лагів грати в шутери, симулятори та азартні ігри. Якщо ви не проти випробувати удачу в спробі зірвати дійсно солідний куш, список кращих онлайн-казино допоможе зорієнтуватися у виборі кращої ігрової площадки. Що стосується внутрішньої пам'яті, то як мінімум 16 ГБ плюс можливість установки додаткового накопичувача. Тепер перейдемо до конкретних моделей, які користуються високим попитом.
Пристрій з витягнутим 6-дюймовим дисплеєм Super AMOLED і вбудованим сканером відбитків пальців. «Начинка» відчутна: 8-ядерний процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішньої. Є ще більш просунута версія — 8 Гб оперативної пам'яті й 128 ГБ внутрішньої, але за цю модифікацію доведеться доплатити ще 2,5–3 тисячі гривень. Задня здвоєна камера складається з двох модулів на 12 і 20 Мп. Численні випробування показали, що телефон робить чудові знімки як в денний, так і нічний час доби.
Переваги:
Чи є причини не купувати Meizu 16? Якщо ви звикли розплачуватися в магазинах за допомогою NFC, встановлювати величезне число додатків — цей телефон вам не підійде. Він не підтримує технологію NFC і не оснащений слотом під microSD.
Якщо ви перебуваєте в пошуку компактної моделі з відмінною камерою — Huawei P20 стане непоганим вибором. У нього 5,8-дюймовий витягнутий дисплей з IPS і роздільною здатністю 2240 х 1080. У корпус поміщений 8-ядерний процесор Kirin 970 і оперативка на 4 ГБ. Вбудована пам'ять — 64 ГБ без можливості збільшення. За просунуту версію — 128 ГБ пам'яті — попросять вже близько 13–14 тисяч гривень.
Причини для придбання:
В автономному режимі телефон «живе» близько двох-трьох діб, але з активною експлуатацією вичерпати весь заряд можна за 10–12 годин. У ньому немає слота microSD, а ще прибрали роз'єм під 3,5 мм.
Мобільний телефон CAT S41 підійде любителям екстриму. Телефон витримує від −25 до 55 градусів за Цельсієм. Його корпус, виконаний з пластика й гуми, здатний нейтралізувати руйнівні наслідки падіння об бетонну плиту з двометрової висоти. Захист IP68 уберігає від наслідків впливу вологи й пилу. Що стосується потужності, то тут не так все райдужно: процесор MediaTek Helio P20, ОЗП 3 ГБ та накопичувач на 32 ГБ. Є також слот під картку, чим не можуть похвалитися дві попередні моделі.
Головні переваги:
Вам доведеться переплатити за «живучість» пристрою, але по факту ви отримаєте застаріле «залізо» за завищеною ціною. Є сенс придбати смартфон з метою його використання в непростих умовах, але не в повсякденному житті.
Ціни на нові флагмани значно зросли. Однак ще актуальні й класні смартфони, випущені не так давно, все ще можна придбати за адекватною ціною. Це стосується Samsung Galaxy S8 — відмінний телефон з 5,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2960 х 1440 пікселів. Він досить спритний завдяки процесору Exynos 8895 і оперативній пам'яті 4 ГБ. Об'єм вбудованої пам'яті — 64 ГБ, але замість другої сімки допускається установка флешки.
Причини для придбання:
У цій моделі не зовсім вдало реалізований сканер відбитків пальців. Він знаходиться прямо біля вічка камери. Легко палець зісковзує й потрапляє прямо в камеру. Також тут слабенький акумулятор — всього 1940 мАг. Але його може вистачити на цілий день при розумному використанні смартфона.
Любителям продукції компанії Apple сьогодні можна придбати за доступною ціною Айфон 7. Ця модель ще відповідає уявленню про «класичні» версії легендарного смартфона, коли всі наступні отримали тонкі рамки та кусаючі цінники. «Залізо» пристрою обгорнуте в надійний металевий корпус. Всередині знаходиться чіп А9, який забезпечує швидку та плавну роботу девайса. Основна камера на 12 Мп робить знімки на хорошому рівні.
Головні переваги:
Вам не потрібно купувати цю модель, якщо ви переконані, що товсті рамки — вже минуле століття. У цьому телефоні недостатньо пам'яті, а збільшити її ніяк не вийде.
Флагман на основі процесора Snapdragon 821 і оперативної пам'яті 6 ГБ з вбудованим резервом 64 ГБ можна поставити в один ряд з найкрутішими пристроями до 20 тисяч гривень. Екран на 5,5 дюймів деталізований без видимих недоліків. Телефон отримав 16-мегапіксельну камеру, підтримує запис відео в форматі 4К й Full-HD.
Чим сподобається:
Але в цій моделі немає роз'єму під 3,5 мм, що може не всім сподобатися.
Мобільний телефон зі зменшеними рамками, дисплеєм IPS на 5,7 дюймів і роздільною здатністю 2160 х 1080. Дуже непоганий варіант за ці гроші. Продуктивність на хорошому рівні: процесор Snapdragon 845, оперативка 4 ОБУ й накопичувач 64 ГБ, який можна розширити за рахунок флешки microSD. Багато хто знає компанію Sony як топового виробника сенсорів камер, але ця модель робить знімки за якістю гірше конкурентних. Втім, на цей недолік можна закрити очі, якщо придбаний телефон не використовуватиметься в якості камери для зйомок.
Причини придбати:
Незважаючи на те, що смартфон зручно лежить в руці, він стає особливо в чохлі. Акумулятор на 3180 мАг — далеко не найвидатніший показник. Хоча навіть такої батареї вистачить для вирішення повсякденних завдань.
14:13: Під МВС зібрались небайдужі до долі потенційних вбивць Шеремета (ВІДЕО)
13:42: Ляшко згадав про землю – Радикал пригрозив винести владу на вилах
13:09: Росіян потіснили – Українці активно скуповують російську курортну нерухомість
12:37: Окупанти Криму в істериці – Сенцов підігрів прихильників Путіна заявою
12:03: Голос з минулого – Азаров оцінив міністра юстиції України
11:27: Залізна леді без чоловіка – Ірина Шейк перевтілилась у кібер-модель
10:48: В Одесі загинули люди – Чиновник вирішив розважити українців фейком
10:15: Не може змиритись з програшем - Нафтогаз виб'є у американського конкурента важливий дозвіл
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.