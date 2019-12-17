ТОП-7 кращих смартфонів до 20 000 гривень

zmxn 17 грудня 2019, 02:31

Маючи на руках суму до 20 000 гривень, можна розраховувати на покупку топового смартфона. Головне — правильно підійти до вибору та врахувати всі поради з придбання якісного девайса. Сучасні флагмани від іменитих виробників оснащені за останнім словом технологій: тут і сканер відбитків пальців, і сканер райдужної оболонки ока, і інтелектуальний голосовий помічник. Ринок мобільної техніки рясніє мобільними телефонами від китайських компаній.

Перше, що слід зробити покупцеві, який розраховує обзавестися смартфоном не від Apple, — позбутися забобонів щодо якості китайської продукції. Сьогодні Китай постачає на ринок дійсно надійну й продуману техніку, здатну відслужити без серйозних проблем мінімум кілька років. Тому численні ТОПи та рейтинги сьогодні не обходяться без пристроїв від Huawei, Xiaomi, Meizu.

Який смартфон вибрати?

Мобільний пристрій повинен відповідати всім вашим вимогам і критеріям для вирішення певних завдань. По-перше, слід вибирати девайс серед моделей з 3 ГБ оперативної пам'яті. Це своєрідний мінімум, на який слід орієнтуватися. У поєднанні з продуктивним процесором ОЗП дозволить без лагів грати в шутери, симулятори та азартні ігри. Якщо ви не проти випробувати удачу в спробі зірвати дійсно солідний куш, список кращих онлайн-казино допоможе зорієнтуватися у виборі кращої ігрової площадки. Що стосується внутрішньої пам'яті, то як мінімум 16 ГБ плюс можливість установки додаткового накопичувача. Тепер перейдемо до конкретних моделей, які користуються високим попитом.

Meizu 16th — від 10 до 11 тис. гривень

Пристрій з витягнутим 6-дюймовим дисплеєм Super AMOLED і вбудованим сканером відбитків пальців. «Начинка» відчутна: 8-ядерний процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ внутрішньої. Є ще більш просунута версія — 8 Гб оперативної пам'яті й 128 ГБ внутрішньої, але за цю модифікацію доведеться доплатити ще 2,5–3 тисячі гривень. Задня здвоєна камера складається з двох модулів на 12 і 20 Мп. Численні випробування показали, що телефон робить чудові знімки як в денний, так і нічний час доби.

Переваги:

потужність за доступні гроші;

деталізований дисплей з роздільною здатністю 2160 х 1080;

якісні діафрагми камер;

стильний дизайн.

Чи є причини не купувати Meizu 16? Якщо ви звикли розплачуватися в магазинах за допомогою NFC, встановлювати величезне число додатків — цей телефон вам не підійде. Він не підтримує технологію NFC і не оснащений слотом під microSD.

Huawei P20 — від 8 до 10 тис. гривень

Якщо ви перебуваєте в пошуку компактної моделі з відмінною камерою — Huawei P20 стане непоганим вибором. У нього 5,8-дюймовий витягнутий дисплей з IPS і роздільною здатністю 2240 х 1080. У корпус поміщений 8-ядерний процесор Kirin 970 і оперативка на 4 ГБ. Вбудована пам'ять — 64 ГБ без можливості збільшення. За просунуту версію — 128 ГБ пам'яті — попросять вже близько 13–14 тисяч гривень.

Причини для придбання:

довго тримає заряд акумулятора — ємність 3400 мАг;

сучасний дизайн;

якісні камери — основна на 12 Мп і допоміжна на 20 Мп.

В автономному режимі телефон «живе» близько двох-трьох діб, але з активною експлуатацією вичерпати весь заряд можна за 10–12 годин. У ньому немає слота microSD, а ще прибрали роз'єм під 3,5 мм.

CAT S41 — від 8 до 10 тис. гривень

Мобільний телефон CAT S41 підійде любителям екстриму. Телефон витримує від −25 до 55 градусів за Цельсієм. Його корпус, виконаний з пластика й гуми, здатний нейтралізувати руйнівні наслідки падіння об бетонну плиту з двометрової висоти. Захист IP68 уберігає від наслідків впливу вологи й пилу. Що стосується потужності, то тут не так все райдужно: процесор MediaTek Helio P20, ОЗП 3 ГБ та накопичувач на 32 ГБ. Є також слот під картку, чим не можуть похвалитися дві попередні моделі.

Головні переваги:

вкрай надійний і витривалий телефон;

не боїться падінь і води;

екран, який читається навіть на сонці.

Вам доведеться переплатити за «живучість» пристрою, але по факту ви отримаєте застаріле «залізо» за завищеною ціною. Є сенс придбати смартфон з метою його використання в непростих умовах, але не в повсякденному житті.

Samsung Galaxy S8 — до 16 тис. гривень

Ціни на нові флагмани значно зросли. Однак ще актуальні й класні смартфони, випущені не так давно, все ще можна придбати за адекватною ціною. Це стосується Samsung Galaxy S8 — відмінний телефон з 5,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2960 х 1440 пікселів. Він досить спритний завдяки процесору Exynos 8895 і оперативній пам'яті 4 ГБ. Об'єм вбудованої пам'яті — 64 ГБ, але замість другої сімки допускається установка флешки.

Причини для придбання:

якісний, яскравий дисплей;

основна камера на 12 Мп і діафрагмою f/1,7;

можливість бездротової зарядки.

У цій моделі не зовсім вдало реалізований сканер відбитків пальців. Він знаходиться прямо біля вічка камери. Легко палець зісковзує й потрапляє прямо в камеру. Також тут слабенький акумулятор — всього 1940 мАг. Але його може вистачити на цілий день при розумному використанні смартфона.

iPhone 7 — до 15 тис. гривень

Любителям продукції компанії Apple сьогодні можна придбати за доступною ціною Айфон 7. Ця модель ще відповідає уявленню про «класичні» версії легендарного смартфона, коли всі наступні отримали тонкі рамки та кусаючі цінники. «Залізо» пристрою обгорнуте в надійний металевий корпус. Всередині знаходиться чіп А9, який забезпечує швидку та плавну роботу девайса. Основна камера на 12 Мп робить знімки на хорошому рівні.

Головні переваги:

є NFC;

iPhone є iPhone;

не гальмує та не глючить;

робить гарні знімки.

Вам не потрібно купувати цю модель, якщо ви переконані, що товсті рамки — вже минуле століття. У цьому телефоні недостатньо пам'яті, а збільшити її ніяк не вийде.

LeEco Le Pro — до 10 тис. гривень

Флагман на основі процесора Snapdragon 821 і оперативної пам'яті 6 ГБ з вбудованим резервом 64 ГБ можна поставити в один ряд з найкрутішими пристроями до 20 тисяч гривень. Екран на 5,5 дюймів деталізований без видимих ​​недоліків. Телефон отримав 16-мегапіксельну камеру, підтримує запис відео в форматі 4К й Full-HD.

Чим сподобається:

сканером відбитків пальців;

надійним алюмінієвим корпусом;

продуктивним «залізом».

Але в цій моделі немає роз'єму під 3,5 мм, що може не всім сподобатися.

Sony Xperia XZ2 — від 11 до 13 тис. гривень

Мобільний телефон зі зменшеними рамками, дисплеєм IPS на 5,7 дюймів і роздільною здатністю 2160 х 1080. Дуже непоганий варіант за ці гроші. Продуктивність на хорошому рівні: процесор Snapdragon 845, оперативка 4 ОБУ й накопичувач 64 ГБ, який можна розширити за рахунок флешки microSD. Багато хто знає компанію Sony як топового виробника сенсорів камер, але ця модель робить знімки за якістю гірше конкурентних. Втім, на цей недолік можна закрити очі, якщо придбаний телефон не використовуватиметься в якості камери для зйомок.

Причини придбати:

є захист від вологи й пилу;

заряджається бездротовим способом;

непогане «залізо».

Незважаючи на те, що смартфон зручно лежить в руці, він стає особливо в чохлі. Акумулятор на 3180 мАг — далеко не найвидатніший показник. Хоча навіть такої батареї вистачить для вирішення повсякденних завдань.