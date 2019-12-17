Під МВС зібрались небайдужі до долі потенційних вбивць Шеремета (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 14:13

Стало відомо, що під стінами МВС у Києві зібрались активісти. Останні вимагають допустити адвокатів до підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, під МВС зібрались активісти, які бажають, аби до підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета пустили адвоката. Мова йде про музиканта Андрія Антоненко, більш відомого як Riffmaster.

Сюжет про зібрання людей представило «Всесвітньо-Броварське Телебачення». Так, журналіст поспілкувався з людьми, які виключно захищають підозрюваних у скоєнні страшного злочину – виконання замовного вбивства журналіста Павла Шеремета.

Наразі підозрюваними у вбивстві є медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь, лікар Юлія Кузьменко, музикант та доброволець Андрій Антоненко, добровольці Владислав та Інна Грищенки.