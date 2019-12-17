Під МВС зібрались небайдужі до долі потенційних вбивць Шеремета (ВІДЕО)

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Стало відомо, що під стінами МВС у Києві зібрались активісти. Останні вимагають допустити адвокатів до підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, під МВС зібрались активісти, які бажають, аби до підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета пустили адвоката. Мова йде про музиканта Андрія Антоненко, більш відомого як Riffmaster.
Сюжет про зібрання людей представило «Всесвітньо-Броварське Телебачення». Так, журналіст поспілкувався з людьми, які виключно захищають підозрюваних у скоєнні страшного злочину – виконання замовного вбивства журналіста Павла Шеремета.
Наразі підозрюваними у вбивстві є медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь, лікар Юлія Кузьменко, музикант та доброволець Андрій Антоненко, добровольці Владислав та Інна Грищенки.
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