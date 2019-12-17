Ляшко згадав про землю – Радикал пригрозив винести владу на вилах

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Олег Ляшко відреагував на сутички під ВРУ. Так, він пригрозив владі, яка задіює проти українців «старі методи».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, під ВРУ відбулось зіткнення між противниками зняття мораторію на продаж землі, які вийшли на акцію протесту, та правоохоронцями.
За даними журналістів, які знаходяться на місці події, активісти хотіли розмістити на проїжджій частині вулиці Грушевського намет, однак правоохоронці завадили цьому. Після цього відбулись сутички. Правоохоронці задіяли сльозогінний газ, в результаті в них полетіла зеленка.
«Правоохоронці не змогли витіснити з площі і проїжджої частини вулиці Грушевського представників «Національного корпусу» і «Національної дружини». У ході сутичок правоохоронці не стримували емоцій та нецензурно висловлювалися на адресу опонентів», - зазначили журналісти.
На подію відреагував колишній депутат Олег Ляшко.
«Влада нова - методи старі! Мало того, що невідсвітуцього влада збирається дерибанити землю всупереч волі 80% громадян, вона ще й застосовує силу проти тих, хто опирається цьому наймасштабнішому пограбунку українців», - написав політик.
Він також пригрозив, що у разі, якщо влада не почує українців, її «винесуть на вилах».
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