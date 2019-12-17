Росіян потіснили – Українці активно скуповують російську курортну нерухомість

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У Росії заявили, що українці скупили житло на головному курорті країни. Стало відомо, де росіянам раптово стало тісно.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, у Сочі побільшало українців, які не просто приїздять на відпочинок, а й для постійного проживання. Відповідну інформацію для «Лента.Ру» дали представники ріелторського агентства.
«На українців в Сочі припадає 29 відсотків «іноземних» продажів квартир. На другому місці - громадяни Білорусії (25 відсотків угод), на третьому - казахи (майже 19 відсотків). Четверту сходинку займають жителі сусідньої Абхазії - вони скупили вісім відсотків «міжнародного» житла», - зазначили вони.
Також відомо, що у Сочі нерухомість цікавить громадян Ізраїлю, Німеччини, США, Туреччини, Естонії та Китаю.
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