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Росіян потіснили – Українці активно скуповують російську курортну нерухомість

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 13:09
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Росіян потіснили – Українці активно скуповують російську курортну нерухомість

У Росії заявили, що українці скупили житло на головному курорті країни. Стало відомо, де росіянам раптово стало тісно.

 Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, у Сочі побільшало українців, які не просто приїздять на відпочинок, а й для постійного проживання. Відповідну інформацію для «Лента.Ру» дали представники ріелторського агентства.

«На українців в Сочі припадає 29 відсотків «іноземних» продажів квартир. На другому місці - громадяни Білорусії (25 відсотків угод), на третьому - казахи (майже 19 відсотків). Четверту сходинку займають жителі сусідньої Абхазії - вони скупили вісім відсотків «міжнародного» житла», - зазначили вони.

Також відомо, що у Сочі нерухомість цікавить громадян Ізраїлю, Німеччини, США, Туреччини, Естонії та Китаю.

 

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