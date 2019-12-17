Окупанти Криму в істериці – Сенцов підігрів прихильників Путіна заявою

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 12:37

В анексованому Криму розкритикували Олега Сенцова, який висловився про жителів півострова.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, окупанти Криму не оцінили заяву колишнього бранця Кремля Олега Сенцова. Останній, як відомо, заявив, що в Криму «немає ніякого захвату з приводу Росії». Крім того, він зазначив, що кримчани не сподіваються повернутися до складу України.

Так званий член Ради Федерації від влади Криму Сергій Цеков прокоментував його слова. Так, він вважає, що український режисер «несповна розуму».

«Хоча він народився в Криму, чомусь не знав, що переважна більшість кримчан в усі часи була налаштована проросійськи. Він жив в якомусь своєму світі, мабуть, спілкувався з такими ж людьми, які вважали, що Україна - високорозвинута і європейська держава, а Росія - тюрма народів. Він неадекватно оцінює ситуацію в Криму. Його слова - чистісінької води дурниці», - зазначив Цеков.

Він також припустив, що Сенцов може грати заради політичної кар'єри.

«Найбільш затятими українськими націоналістами були російські люди, які зрадили Росію і російський мир. Таких багато, і Сенцов - один з таких діячів», - завершив пропагандист.