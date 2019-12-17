Голос з минулого – Азаров оцінив міністра юстиції України

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 12:03

Микола Азаров не залишився осторонь новин про Дениса Малюську. Так, він вирішив показати українцям декілька фото представника «Зе команди».

Новину передає «Преса України».

Як відомо, колишній прем'єр-міністр України Микола азаров є активним користувачем соцмережі Фейсбук. Так, міністр часів Віктора Януковича запропонував підписникам оцінити чинного міністра юстиції України Дениса Малюську.

Політик додав декілька фото останнього.

«Унікальні міністри Зеленського. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що якщо зарплата не підніметься хоча б до 80 000 гривень, то надовго його не вистачить. Пропоную просто поглянути на нового міністра», - написав Азаров.

Нагадаємо, раніше Денис Малюська заявляв, що в місяць його сім'я витрачає 100 тисяч гривень, тому він хоче мати більшу зарплату. Згодом він заявив, що у відставку не піде, адже заробив в Америці понад мільйон гривень і цих грошей йому має вистачити на довго.