Залізна леді без чоловіка – Ірина Шейк перевтілилась у кібер-модель

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 11:27

Харизматична Ірина Шейк показала, що навіть після розлучення вона виглядає чарівно й готова підкорювати нові серця.

Новину передає «Преса України».

33-річна модель Ірина Шейк, яка не так давно розлучилась з голлівудською зіркою кіно Бредлі Купером, знялась для 7Hollywood у костюмі, в якому позувала раніше для Glamour Italia. Неймовірно сексуальна модель перевтілилась у кібер-дівчину у золотому металевому купальнику дизайнера Тьєррі Мюглера.

«Надзвичайно жіночна. Чудо жінка», - відзначили шанувальники зірки.

«Немов лялька, якою хочеться погратися», - прокоментували прихильники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російську модель Ірину Шейк «відфутболив» сам Кріштіану Роналду. Так, він покинув дівчину, яка не захотіла прибути на вечірку його мами.