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Харизматична Ірина Шейк показала, що навіть після розлучення вона виглядає чарівно й готова підкорювати нові серця.
Новину передає «Преса України».
33-річна модель Ірина Шейк, яка не так давно розлучилась з голлівудською зіркою кіно Бредлі Купером, знялась для 7Hollywood у костюмі, в якому позувала раніше для Glamour Italia. Неймовірно сексуальна модель перевтілилась у кібер-дівчину у золотому металевому купальнику дизайнера Тьєррі Мюглера.
«Надзвичайно жіночна. Чудо жінка», - відзначили шанувальники зірки.
«Немов лялька, якою хочеться погратися», - прокоментували прихильники.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російську модель Ірину Шейк «відфутболив» сам Кріштіану Роналду. Так, він покинув дівчину, яка не захотіла прибути на вечірку його мами.
12:37: Окупанти Криму в істериці – Сенцов підігрів прихильників Путіна заявою
12:03: Голос з минулого – Азаров оцінив міністра юстиції України
11:27: Залізна леді без чоловіка – Ірина Шейк перевтілилась у кібер-модель
10:48: В Одесі загинули люди – Чиновник вирішив розважити українців фейком
10:15: Не може змиритись з програшем - Нафтогаз виб'є у американського конкурента важливий дозвіл
09:34: Міністра-попелюшку пора забрати на*уй з Кабміну – депутат
13:04: З’явилось перше офіційне фото нового Samsung Galaxy S11+
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