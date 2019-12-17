В Одесі загинули люди – Чиновник вирішив розважити українців фейком

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 10:48

Українські журналісти дізнались, що в історії про пожежу в одеському коледжі не все було правдою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, прес-секретар віце-мера Одеси Андрія Котляра розповів, що чиновник дозволив собі видати фейкову новину. За словами Миколи Покровського, Котляр вигадав історію про те, що під час гасіння вогню в одеському коледжу рятувальників безкоштовно пригощали кавою всю ніч.

Так, насправді кава не була безкоштовною, за неї заплатило управління торгівлі муніципалітету. Свій вчинок Котляр пояснив тим, що він бажав аби люди відволіклись від великої кількості жертв і обговорювали «бараста-героя».

За його словами, його ідея спрацювала і «так було потрібно». Інтернет-спільнота засудила дії чиновника. Нагадаємо, 4 грудня в Одесі в результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 людей.