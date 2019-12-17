Не може змиритись з програшем - Нафтогаз виб'є у американського конкурента важливий дозвіл

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 10:15

Компанія «Нафтогаз» подала до суду у зв'язку з тим, що втратила можливість розробляти нафтогазове родовище Варвинське.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що український «Нафтогаз» подав до суду на владу країни. Новину поширило російське видання «Лєнта» з посиланням на впливове американське видання Time. Так, причина такого ходу подій, видача влітку американській компанії Ukrainian Energy дозволу на розробку нафтогазового родовища Варвинське, що в Чернігівській області.

Український «Нафтогаз» теж претендував на дозвіл. Однак контракт терміном на 50 років дістався конкуренту.

За попередніми даними, дозвіл отримала компанія, пов'язана з ексміністром енергетики США Ніком Перрі. Відомо, що «Нафтогаз» подав до суду 13 грудня з вимогою скасувати дозвіл.