Не може змиритись з програшем - Нафтогаз виб'є у американського конкурента важливий дозвіл

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Компанія «Нафтогаз» подала до суду у зв'язку з тим, що втратила можливість розробляти нафтогазове родовище Варвинське.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що український «Нафтогаз» подав до суду на владу країни. Новину поширило російське видання «Лєнта» з посиланням на впливове американське видання Time. Так, причина такого ходу подій, видача влітку американській компанії Ukrainian Energy дозволу на розробку нафтогазового родовища Варвинське, що в Чернігівській області.
Український «Нафтогаз» теж претендував на дозвіл. Однак контракт терміном на 50 років дістався конкуренту.
За попередніми даними, дозвіл отримала компанія, пов'язана з ексміністром енергетики США Ніком Перрі. Відомо, що «Нафтогаз» подав до суду 13 грудня з вимогою скасувати дозвіл.
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