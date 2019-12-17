Міністра-попелюшку пора забрати на*уй з Кабміну – депутат

Аня Мартинюк 17 грудня 2019, 09:34

Максим Бужанський відреагував на поведінку міністра Юстиції Денеса Малюськи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 грудня, депута президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив міністру юстиції Денісу Малюсці пост у соцмережі. Так, нардеп відреагував на недавнє фото останнього – туфлі на робочому столі.

«Туфлі міністра юстиції на столі, це з Попелюшки. Він виклав їх і чекає Принца, який забере його на @уй з Кабміну», - написав він.

Нагадаємо, раніше 38-річний Денис Малюська оприлюднив фото взуття на робочому столі. Таким чином він вирішив натякнути, що не піде у відставку. До слова, чутки про його відставку з'явились після того, як міністр заявив, що у нього маленька зарплата і він витрачає 100 тисяч гривень на місяць. Згодом він додав, що нещодавно отримав зі США премію у розмірі мільйон гривень, тому грошей йому має вистачити на довго.

«Я досить забезпечена людина. Крім того, тиждень тому мені перерахували мою пенсію зі США, яка накопичилася в зв'язку з моєю попередньою роботою. Це більше 1 млн грн, яких мені вистачить надовго. Тому питання заробітної плати особисто для мене знято», - розповідав він.