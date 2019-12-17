Міністра-попелюшку пора забрати на*уй з Кабміну – депутат

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Максим Бужанський відреагував на поведінку міністра Юстиції Денеса Малюськи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 грудня, депута президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив міністру юстиції Денісу Малюсці пост у соцмережі. Так, нардеп відреагував на недавнє фото останнього – туфлі на робочому столі.
«Туфлі міністра юстиції на столі, це з Попелюшки. Він виклав їх і чекає Принца, який забере його на @уй з Кабміну», - написав він.
Нагадаємо, раніше 38-річний Денис Малюська оприлюднив фото взуття на робочому столі. Таким чином він вирішив натякнути, що не піде у відставку. До слова, чутки про його відставку з'явились після того, як міністр заявив, що у нього маленька зарплата і він витрачає 100 тисяч гривень на місяць. Згодом він додав, що нещодавно отримав зі США премію у розмірі мільйон гривень, тому грошей йому має вистачити на довго.
«Я досить забезпечена людина. Крім того, тиждень тому мені перерахували мою пенсію зі США, яка накопичилася в зв'язку з моєю попередньою роботою. Це більше 1 млн грн, яких мені вистачить надовго. Тому питання заробітної плати особисто для мене знято», - розповідав він.
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