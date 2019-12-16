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З’явилось перше офіційне фото нового Samsung Galaxy S11+

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 13:04
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З’явилось перше офіційне фото нового Samsung Galaxy S11+

Головний конкурент Apple, компанія Samsung. Представила фото новинки, яка з’явиться у наступному році.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, компанія Samsung привідкрила завісу перед своїм черговим продуктом - Galaxy S11+. З рекламного фото видно, що смартфон матиме щонайменше три камери.

За даними інсайдера Ice Universe, у новинці буде 5 фотокамери, розміщені англійською літерою «L». Камери будуть 108-мегапіксельними. Крім того, смартфон зможе похизуватися чималою батареєю - 5 000 мАг.

Відомо, що новий телефон буде представлений у Сан-Франциско уже 18 лютого.

 

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