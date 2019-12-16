Звіробій агресивно висловилась про «Квартал-95»

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 12:37

Маруся Звіробій, представлена в Україні як волонтерка, вирішила скористатись своєю популярністю. Так, вона зробила чергову гучну заяву.

Новину передає «Преса України».

Одіозна волонтер Маруся Звіробій вкотре дозволила собі «дворову» лексику. У своєму телеграм-каналі вона вирішила прокоментувати виступ акторів студії «Квартал-95». Як відомо, 15 грудня на шоу кварталівців навіть був присутній президент Володимир Зеленський.

Так, коміки заспівали пісню про те, що «весна пройшла, посадок немає, а що - взимку садити не прийнято?».

«Клоуни у своєму кварталі співали пісеньку про посадки прокурорів і натякали що зимою саджати теж добре. Пі*ари *бані де Свинарчук? Чому не сидить? Чому сидять герої війни, які ваші гнилі дупи прикривали??? Ви *бальніки свої заваліть! Бо одхватите нарівні з усіма зрадниками і повіями, що раком самі давно стоять перед путіним з хєром по гланди вставленим і зараз країну через хребет ломають аби в ту ж позу поставити. *банатам захотілось погратися з вибуховими речовинами. Рекомендую моніторити настрої в суспільстві, яке ви зрадили і бути вкрай обережними!» - написала Звіробій, яка раніше пригрожувала вбивством Володимира Зеленського.