Ротару житиме у Москві - ЗМІ

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За даними російських ЗМІ, Софія Ротару житиме та працюватиме у Москві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що відома українська артистка Софія Ротару зібралась переїхати у Москву. Про це повідомили російські ЗМІ, які посилаються на коментар концертного директора Софії Ротару.
Так, Сергій Лавров зазначив, що 72-річна артистка націлилась продовжити гастролі у Росії та навіть переїхати у Москву для проживання.
Як повідомлялось раніше, Софія Ротару зіткнулась з критикою через відновлення виступів у Росії. Так, інтернет-спільнота нагадала, що цим співачка підтримує агресора. Тим часом Сергій Лавров наголошував, що Ротару навіть доводиться вмовляти виступати у зв'язку з таким ходом подій.
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