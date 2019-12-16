Ротару житиме у Москві - ЗМІ

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 12:02

За даними російських ЗМІ, Софія Ротару житиме та працюватиме у Москві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що відома українська артистка Софія Ротару зібралась переїхати у Москву. Про це повідомили російські ЗМІ, які посилаються на коментар концертного директора Софії Ротару.

Так, Сергій Лавров зазначив, що 72-річна артистка націлилась продовжити гастролі у Росії та навіть переїхати у Москву для проживання.

Як повідомлялось раніше, Софія Ротару зіткнулась з критикою через відновлення виступів у Росії. Так, інтернет-спільнота нагадала, що цим співачка підтримує агресора. Тим часом Сергій Лавров наголошував, що Ротару навіть доводиться вмовляти виступати у зв'язку з таким ходом подій.