Корчинський нагадав про «гріхи» Зеленського

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 10:08

Дмитро Корчинський, який може бути організатором вбивства Павла Шеремета, вирішив проаналізувати дії Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Політичний діяч Дмитро Корчинський, який, за даними розслідування блогета та журналіста Анатолія Шарія, може бути замовником вбивства Павла Шеремета, вирішив покритикувати президента. На своїй сторінці у соцмережі Корчинський зазначив, що «Зеленський допомагав Путіну вдавати, що він не окупант, а так добра людина, яка опікується рускоязическімі і боїться нацистів».

Корчинський нагадав, що український лідер дав інтерв'ю російським телеканалам, а українцям збрехав, що не робив цього.

«Цим зеленський допоміг цим солдатам інформаційної війни проти України вдавати журналістів. Зеленський багато чим допомагає Москві. Я здивуюся, якщо дев'ятого травня його не нагородять медаллю "за заслугі", а під кінець президентського терміну дадуть "героя расіі"» - підсумував він.

Нагадаємо, журналіст Анатолій Шарій провів розслідування вбивства Павла Шеремета. Як відомо, журналісту підклали вибухівку. За словами Шарія, Корчинський записав відео звернення, в якому пригрожував підкладенням вибухівки. Окрім цього Шарій навів інші факти, які вказують на причетність Корчинського до смерті журналіста.