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Українські експерти розповіли, як реагувати на курсові гірки в країні.
Новину передає «Преса України».
Ряд українських експертів вирішили поділитися думками з приводу курсу долара в Україні. Зокрема, Іван Крулько зазначив, що сьогодні курс повинен бути на рівні близько 15 грн.
«Є такий популярний індекс Біг-Мака. На сьогодні курс гривні до долара має становити близько 15 грн за долар, якщо взяти по цьому коефіцієнту», - розповів він.
Тим часом експерт Вадим Івченко зауважив, що наразі в Україну заходять інвестиції, в результаті економіка зміцнюється, а разом з нею і нацвалюта. Тому він радить надати перевагу гривні.
Ще один експерт, Жан Беленюк, зауважив, що наразі вдалий момент купувати іноземну валюту. Варто зазначити, що експерти сходяться в одній думці – ніхто не знає, як змінюватиметься курс, тому варто тривати різну валюту. Нагадаємо, у держбюджеті на 2020 рік курс долара до гривні закладений на рівні 27,5 грн за долар.
09:29: Експерти розповіли, чи варто українцям скуповувати долари
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