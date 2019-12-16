Експерти розповіли, чи варто українцям скуповувати долари

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 09:29

Українські експерти розповіли, як реагувати на курсові гірки в країні.

Новину передає «Преса України».

Ряд українських експертів вирішили поділитися думками з приводу курсу долара в Україні. Зокрема, Іван Крулько зазначив, що сьогодні курс повинен бути на рівні близько 15 грн.

«Є такий популярний індекс Біг-Мака. На сьогодні курс гривні до долара має становити близько 15 грн за долар, якщо взяти по цьому коефіцієнту», - розповів він.

Тим часом експерт Вадим Івченко зауважив, що наразі в Україну заходять інвестиції, в результаті економіка зміцнюється, а разом з нею і нацвалюта. Тому він радить надати перевагу гривні.

Ще один експерт, Жан Беленюк, зауважив, що наразі вдалий момент купувати іноземну валюту. Варто зазначити, що експерти сходяться в одній думці – ніхто не знає, як змінюватиметься курс, тому варто тривати різну валюту. Нагадаємо, у держбюджеті на 2020 рік курс долара до гривні закладений на рівні 27,5 грн за долар.