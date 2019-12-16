Зеленський провідав «кварталівців»

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Володимир Зеленський придбав квиток на шоу студії «Квартал-95». Коміки не побоялись жартувати про наболіле.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський вирішив провідати колег по сцені зі студії «Квартал-95». Лідер країни прибув на шоу, де не залишився без уваги. Відповідне відео представив користувач соцмережі Дмитро Кучер. Згодом відео було видалене.
Відео дійства також оприлюднила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. На ньому видно, як актори співають пісню, в якій звертаються до прокурорів зі словами «весна пройшла, посадок немає, а що - взимку садити не прийнято?».
Нагадаємо, раніше російський телеканал ТНТ почав транслювати серіал студії «Квартал-95» «Слуга народу», де роль головного героя виконує Володимир Зеленський. Однак досить швидко серіал перестали транслювати.
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