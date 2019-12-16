Зеленський провідав «кварталівців»

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 08:51

Володимир Зеленський придбав квиток на шоу студії «Квартал-95». Коміки не побоялись жартувати про наболіле.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський вирішив провідати колег по сцені зі студії «Квартал-95». Лідер країни прибув на шоу, де не залишився без уваги. Відповідне відео представив користувач соцмережі Дмитро Кучер. Згодом відео було видалене.

Відео дійства також оприлюднила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. На ньому видно, як актори співають пісню, в якій звертаються до прокурорів зі словами «весна пройшла, посадок немає, а що - взимку садити не прийнято?».

Нагадаємо, раніше російський телеканал ТНТ почав транслювати серіал студії «Квартал-95» «Слуга народу», де роль головного героя виконує Володимир Зеленський. Однак досить швидко серіал перестали транслювати.