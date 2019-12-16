50-річна Дженніфер Лопес показала підкачане тіло

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 08:16

Співачка та актриса Дженніфер Лопес була помічена під час чергового походу у спортзал. Красуня одразу прибула у спортивній формі.

Новину передає «Преса України».

Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес показала розкішне тіло у тісних гетрах та короткому топі білого кольору. 50-річна знаменитість була помічена у Майамі, штат Флорида. Уже традиційно Лопес прибуває до спортзалу в окулярах та маленькою сумочкою.

«Вона завжди свіжа, завжди з макіяжем!!!» - прокоментували шанувальники зірки.

«У 50 усі мають вигялдати як Джей Ло», - зазначили у коментарях.

Нагадаємо, співачка-актриса, яка заручена з колишньою зіркою бейсболу Алексом Родрігесом, часто займається у спортзалі разом з коханим. Фото та відео з тренувань вона викладає у соцмережах.