50-річна Дженніфер Лопес показала підкачане тіло

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Співачка та актриса Дженніфер Лопес була помічена під час чергового походу у спортзал. Красуня одразу прибула у спортивній формі.
Новину передає «Преса України».
Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес показала розкішне тіло у тісних гетрах та короткому топі білого кольору. 50-річна знаменитість була помічена у Майамі, штат Флорида. Уже традиційно Лопес прибуває до спортзалу в окулярах та маленькою сумочкою.
«Вона завжди свіжа, завжди з макіяжем!!!» - прокоментували шанувальники зірки.
«У 50 усі мають вигялдати як Джей Ло», - зазначили у коментарях.
Нагадаємо, співачка-актриса, яка заручена з колишньою зіркою бейсболу Алексом Родрігесом, часто займається у спортзалі разом з коханим. Фото та відео з тренувань вона викладає у соцмережах.
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