Зі знижкою: Депутатам придбали планшети на 14 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 07:42

З держбюджету України виділять майже 14 мільйонів гривень на планшети для депутатів. З'явилися подробиці торгів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, управління справами Апарату ВРУ зробило замовлення на 528 сенсорних планшетів. Їх загальна сума 13,8 млн грн. Відомо, що на торгах виграла фірма Валтек.

Так, депутати користуватимуться планшетами Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) з клавіатурою, мишкою, USB-адаптером, мережним адаптером. Також в комплект увійде сумка. Його загальна вартість становитиме 26 тисяч 130 гривень.

До слова, на офіційному сайті бренду планшет без додаткових аксесуарів в роздріб коштує 28 тисяч 999 гривень. Тобто на 11% дорожче. За словами експертів, очевидно, що ціна знижена у зв'язку з оптовим замовленням.

Журналісти тим часом дізнались, що засновниками фірми Валтек є Ісатай Бекешев та Олена Нестерова з Києва, Євген Нестеренко зі Слов'янська Донецької області. Керівник фірми Федір Макавчук з Криму. Також уточнюється, що Валтек фігурує у кримінальному виробництві щодо можливого нанесення збитків держбюджету на суму майже 100 тисяч гривень.