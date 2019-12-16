Матч в Іспанії зупинили через образи в бік українського футболіста

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Роман Зозуля став об'єктом образ під час матчу в Іспанії. В результаті гра була припинена.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 грудня, стало відомо, що днем раніше під час матчу футбольні фанати команди «Райо Вальекане» обзивали українського футболіста Романа Зозулю нацистом. Останній, як відомо, грає за «Альбасете». В результаті інші представники клубу «Альбасете» вирішили підтримати свого нападника та відмовились виходити на поле.
Як відомо, суддя зупинив гру під час першого тайму, після цього тайм дограли і на цьому матч закінчився. Футболісти клубу «Альбасете» також попередили, що не вийдуть з роздягальні, поки агресивні фанати не підуть зі стадіону.
Віце-президент «Альбасете» Віктор Варел прокоментував подію. За його словами, Зозуля дуже постраждав в результаті інциденту. Клуб висловив повну підтримку своєму футболістові.
«Ла Ліга висловлює згоду з рішенням, прийнятим Хосе Антоніо Лопесом Тока, суддею матчу між Райо Вальєкано і Альбасете, призупинити матч через серйозні образи і погрози протягом першого тайму на адресу Романа Зозулі. Рішення було прийнято на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії», - йдеться в заяві на сайті Ла Ліги.
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