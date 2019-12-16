Українці придумали, у Дубії заплатили: Стартап BIOsens знову відзначили

Аня Мартинюк 16 грудня 2019, 06:31

Український стартап BIOsens отримав позитивну реацію у Дубаї. Так, винахідникам навіть виділили $100 000.

Новину передає «Преса України».

Українські винахідники представили у 2018 році мобільний пристрій під назвою BIOsens, а вже цьогоріч стартап отримав грант на $100 000. А саме на міжнародній виставці Expo 2020, що проходила у Дубаї. Варто зазначити, що у минулому році BIOsens переміг у програмі «Кліматичні Інноваційні Ваучери» від ЄБРР і ЄС.

Довідка: BIOsens дозволяє у короткий термін діагностувати мікротоксини в агропродукції. Це означає, що зараженість кукурудзи, пшениці, арахісі чи кормах можна виявити в польових умовах на ранній стадії.

Андрій Карпюк, засновник проекту, розповів, що аналіз займає всього 25 хвилин і провести його набагато дешевше, ніж будь-який інший лабораторний аналіз.