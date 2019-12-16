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Український стартап BIOsens отримав позитивну реацію у Дубаї. Так, винахідникам навіть виділили $100 000.
Новину передає «Преса України».
Українські винахідники представили у 2018 році мобільний пристрій під назвою BIOsens, а вже цьогоріч стартап отримав грант на $100 000. А саме на міжнародній виставці Expo 2020, що проходила у Дубаї. Варто зазначити, що у минулому році BIOsens переміг у програмі «Кліматичні Інноваційні Ваучери» від ЄБРР і ЄС.
Довідка: BIOsens дозволяє у короткий термін діагностувати мікротоксини в агропродукції. Це означає, що зараженість кукурудзи, пшениці, арахісі чи кормах можна виявити в польових умовах на ранній стадії.
Андрій Карпюк, засновник проекту, розповів, що аналіз займає всього 25 хвилин і провести його набагато дешевше, ніж будь-який інший лабораторний аналіз.
07:42: Зі знижкою: Депутатам придбали планшети на 14 мільйонів гривень
07:08: Матч в Іспанії зупинили через образи в бік українського футболіста
06:31: Українці придумали, у Дубії заплатили: Стартап BIOsens знову відзначили
14:03: На Львівщині іноземці заволоділи банківським терміналом
13:08: Окупанти виправдали анексію Криму пророцтвом Нострадамуса
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