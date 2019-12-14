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Спецназівці затримали групу осіб, які викрали банківський термінал. Як виявилось, такий злочин вони скоюють не в перше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що в селищі Дрогобицького району Львівської області іноземці вкрали банківський термінал. Зловмисників піймав поліцейський спецназ КОРД. Також встановлено, що чоловіки причетні до ще щонайменше трьох подібних злочинів. А саме у Львівській та Івано-Франківській областях.
«Особи зловмисників встановлені - ними виявилися п'ятеро іноземців у віці 26-42 року і 40-річний громадянин України. Викрадений банківський термінал та інші речові докази у них вилучено», - зазначили правоохоронці.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про крадіжку ч.3 ст.185 КК України. Підозрюваним оберуть запобіжний захід.
14:03: На Львівщині іноземці заволоділи банківським терміналом
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