Антін Мухарський звернувся до Арсена Авакова

Аня Мартинюк 14 грудня 2019, 13:39

Співак Антін Мухарський нагадав Арсену Авакову, що силовики вибили двері у його квартиру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 грудня, ноумен Антін Мухарський нагадав у соцмережі, що днем раніше у його квартиру увірвалися спецназівці.

«ПИТАННЯ ДО АВАКОВА? Шановний Арсене Борисовичу, вчора о 5.50. ранку в мою квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері, кричали 'невідкладні слідчі дії', не надали ніяких документів, поклали мешканців на підлогу, тим самим грубо порушивши усі їхні громадянські та конституційні права... 5 годин тривав обшук. Без понятих, без пояснень причини...В поліції кажуть: 'нічого не знаємо'...'звертайтесь до дільничого'», - написав він

Так, Мухарський з іронією поцікавився, чи не має у Авакова хорошого майстра, який ремонтує замки.

«Дайте телефончик по дружбі!!)) Чи вже дружби нема, а Орест Лютий - злочинець? Але це вже риторичне питання...», - додав він.

Шоумен також навів слова адвоката Злати Симоненко, яка зазначила, що держава повинна відшкодовувати збитки у випадках, коли слідчі завдали матеріальну шкоду, однак вона наголосили, що добитися цього досить важко.