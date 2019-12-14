Антін Мухарський звернувся до Арсена Авакова

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Співак Антін Мухарський нагадав Арсену Авакову, що силовики вибили двері у його квартиру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 грудня, ноумен Антін Мухарський нагадав у соцмережі, що днем раніше у його квартиру увірвалися спецназівці.
«ПИТАННЯ ДО АВАКОВА? Шановний Арсене Борисовичу, вчора о 5.50. ранку в мою квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері, кричали 'невідкладні слідчі дії', не надали ніяких документів, поклали мешканців на підлогу, тим самим грубо порушивши усі їхні громадянські та конституційні права... 5 годин тривав обшук. Без понятих, без пояснень причини...В поліції кажуть: 'нічого не знаємо'...'звертайтесь до дільничого'», - написав він
Так, Мухарський з іронією поцікавився, чи не має у Авакова хорошого майстра, який ремонтує замки.
«Дайте телефончик по дружбі!!)) Чи вже дружби нема, а Орест Лютий - злочинець? Але це вже риторичне питання...», - додав він.
Шоумен також навів слова адвоката Злати Симоненко, яка зазначила, що держава повинна відшкодовувати збитки у випадках, коли слідчі завдали матеріальну шкоду, однак вона наголосили, що добитися цього досить важко.
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