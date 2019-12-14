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Російські ЗМІ продовжують поширювати повідомлення про те, що анексія Криму була неминучою і півострів повинен був належати чужій державі. Для чергової історії вони використали Нострадамуса.
Новину передає «Преса України».
Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що про долю Криму писав навіть пророк Нострадамус. Так, «РИА Крым» навіть навело слова французького алхіміка. Зокрема, їх розтлумачив російський історик Олексій Пензенський.
«В одному катрені він пророкує, що Крим перейде під управління іншої країни. По контексту, по лексиці цього катрена можна припустити, що там міститься пророкування про поглинання Кримського ханства Російською імперією», - зазначив він.
Тим часом астролог Михайло Бородачев зазначив, що не знаходив згадок Нострадамуса про Крим. Тим не менше, він не виключає, що такі прогнози були.
«Я не заперечую, що він бачив Крим. Можливо, він просто не зміг деталізувати пророкування», - зазначив він.
13:08: Окупанти виправдали анексію Криму пророцтвом Нострадамуса
11:04: Не найгірший генпрокурор: Луценка оригінально привітали з днем народження
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